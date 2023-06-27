Запад стряпает себе алиби для теракта на ЗАЭС – Рогов

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Киев уже практически не скрываясь заявляет о предстоящем теракте на ЗАЭС, а страны Запада спешно создают себе «алиби» на случай катастрофы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши враги всё больше актуализируют ситуацию с атомной станцией, причём заявляют о том, что мы сами себя хотим подорвать, и что якобы уже заминированы там энергоблоки, и вся атомная электростанция, и пруд-охладитель», – сказал Рогов.

Он подчеркнул, что страны западного блока даже озаботились созданием «алиби» на случай теракта.

«Что показательно – на обвинение Зеленского, Буданова, и прочих миньонов, уже ответ дали не только Россия, что логично, но и МАГАТЭ, которая сказала, что ничего не заминировано. А после МАГАТЭ официальные представители Белого Дома заявили, что угрозы подрыва Запорожской АЭС США не видят, всё нормально, они не видят никаких намерений РФ что-либо плохого делать с атомной станцией», – отметил он.

«То есть, фактически Зеленского уже одёргивает не только Россия, что вполне логично, но даже МАГАТЭ и США. Тут два варианта – или американцы готовят себе алиби: «Это же не мы, это всё Зеленский». Или же они действительно напряжены и прекрасно понимают, чем могут закончиться те провокации, которые со стороны этой шайки наркоманов и нацистов, уже более года занимающейся ядерным терроризмом», – добавил чиновник.