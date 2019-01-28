//exit;
28.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Запад свернул сценарий поиска козла отпущения

Для Запада достаточно комфортна предвыборная ситуация, которая складывается накануне выборов президента Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Антон Финько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто бы из кандидатов ни победил, он должен будет считаться с позицией Запада. Западные игроки глухо сигнализирует, что они не против сохранения нынешней власти. Но они не будут против, если у власти окажется иной лояльный внешним силам кандидат. Именно это определяет вялость надвигающейся кампании», – сказал Финько.

Он полагает, что если бы Запад реализовывал другой сценарий, наблюдалась бы резкая эскалация напряжения.

«Собственно этот сценарий наблюдался во времена активности экс-президента Грузии, высланного потом с Украины. Отрабатывался сценарий, при котором глава государства нарекается на роль главного злодея, козла отпущения, ответчика за всю коррупцию. В противовес ему выдвигается рыцарь в блестящих доспехах, спаситель Украины. Сейчас этот сценарий свернут», – отметил политолог.

По его мнению, о том, что Запад не хочет дестабилизации, свидетельствует вброс информации о российском бизнесе ставленника олигарха Коломойского Владимира Зеленского на сайте, аффилированном с «Радио Свобода»

«С другой стороны, Запад не санкционировал ситуацию с военным положением, которая бы кардинально изменила расклад. Там не склонны нарекать власть полноценным сувереном», – резюмировал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

]









Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть