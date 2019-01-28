Запад свернул сценарий поиска козла отпущения
Для Запада достаточно комфортна предвыборная ситуация, которая складывается накануне выборов президента Украины.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Антон Финько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто бы из кандидатов ни победил, он должен будет считаться с позицией Запада. Западные игроки глухо сигнализирует, что они не против сохранения нынешней власти. Но они не будут против, если у власти окажется иной лояльный внешним силам кандидат. Именно это определяет вялость надвигающейся кампании», – сказал Финько.
Он полагает, что если бы Запад реализовывал другой сценарий, наблюдалась бы резкая эскалация напряжения.
«Собственно этот сценарий наблюдался во времена активности экс-президента Грузии, высланного потом с Украины. Отрабатывался сценарий, при котором глава государства нарекается на роль главного злодея, козла отпущения, ответчика за всю коррупцию. В противовес ему выдвигается рыцарь в блестящих доспехах, спаситель Украины. Сейчас этот сценарий свернут», – отметил политолог.
По его мнению, о том, что Запад не хочет дестабилизации, свидетельствует вброс информации о российском бизнесе ставленника олигарха Коломойского Владимира Зеленского на сайте, аффилированном с «Радио Свобода»
«С другой стороны, Запад не санкционировал ситуацию с военным положением, которая бы кардинально изменила расклад. Там не склонны нарекать власть полноценным сувереном», – резюмировал.
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