Запад точно не будет спасать Украину в Донбассе – Джангиров

04.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Европа и США не будут ради прекращения конфликта в Донбассе идти на конфликт с Россией, потому что Украина для них имеет ценность только как инструмент для решения своих задач.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему-то есть представление о том, что европейцы или американцы будут решать конфликт в Донбассе за нас, или – что европейцы будут ради Украины давить на Россию.

Я вам хочу сказать, что если вы кому-то делегируете право выступать от своего имени, то есть, делегируете часть своего суверенитета, то эту часть суверенитета будут использовать в собственных национальных интересах, а не в ваших, вы же ему делегировали право», – отметил он.

Также политолог подчеркнул, что в Киеве слишком преувеличивают важность Украины для западных «партнёров».

«Сейчас пришли люди, которым вообще не интересна Украина, мы понимаем, что никому не интересно заниматься этим конфликтом. Более того, мы, сидя в Киеве, очень преувеличиваем важность этого конфликта для России.

Если мы возьмём для Украины за 100%, то важность Украины для России это в лучшем случае 15-20%, или меньше, а для Германии и Франции это 3-5 %, США вспоминает Украину как повод вставить шпильку России, а иногда забывают… и для них вообще нет этого конфликта.

Надо понимать, что конфликт можем решить только мы сами», – резюмировал Джангиров.