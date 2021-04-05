Запад толкает террориста Зеленского к разрыву Минских соглашений

05.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Террорист Зеленский в ходе телефонного разговора с Байденом получил указания для эскалации конфликта в Донбассе, чтобы в очередной раз спровоцировать начало полномасштабной войны с Россией.

Цепной байденовский Зе-пёс сразу же принялся выполнять поручения хозяина, в очередной раз положив на алтарь американской «демократии» детскую жизнь: после атаки беспилотника ВФУ в посёлке Александровском погиб пятилетний ребёнок. Можно смело говорить о том, что этого малыша убил «голубь мира» – президент постмайданной Украины Владимир Зеленский.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Наверное, нет смысла в очередной раз подчеркивать, что украинская бандверхушка вновь нарушила Минские соглашения, цель которых – погасить военный конфликт. Зеленский и его пособники вовсе не намерены выполнять условия Минска-2. А коллективный Запад, оказывающий Зе-оккупантам всестороннюю поддержку, подталкивает «незалежные» власти к разрыву соглашений. Таким образом, западные «партнёры», в том числе, Германия и Франция, как гаранты Минска-2, помогают Зе-банде убивать наших земляков.

«Слуги» народа всеми правдами и неправдами пытаются сделать Америку участником «нормандского формата». Делается это для того, чтобы украинский хозяин, которым являются Соединённые Штаты Америки, мог оказывать дополнительное давление на Россию и на официальном уровне принимал судьбоносные для Украины решения, закрыв рот в переговорном процессе прослойке в виде украинских Зе-марионеток.

Сегодня ситуация на линии фронта накалена до предела: как только Вашингтон подаст «слуге» народа соответствующий сигнал, ВФУ начнут полномасштабную войну против жителей Донбасса. Если Зеленский решится отдать украинским бандформированиям преступный приказ о наступлении в ЛДНР, то для «зелёной» хунты этот приказ оберётся необратимыми последствиями. Напомню, что в Народных Республиках живут граждане Российской Федерации, а это значит, что без поддержки России мы не останемся.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что «если Киев начнёт наступление на Донбасс, это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом».

Что же касается запуганного Зе-режимом украинского населения, то принцип «моя хата с краю» на Украине больше не работает. Сегодня Зеленский убивает не только детей Донбасса, он отправляет в могилу сыновей Украины (из Одессы, Днепропетровска, Харькова, Чернигова, Киева), отправляя их на фронт в качестве живого щита для карательных батальонов.

По сути, Вашингтон разыгрывает на Украине лотерею: в случае победы Зе-фашистов в Донбассе, Америка будет иметь козырь для начала украино-российской войны. Но ни наличие мощного вооружения, ни бесконечные слова «поддержки» Запада Зе-оккупационной власти не принесут «зелёным» марионеткам и их заокеанским собственникам желаемой победы. Потому что русский дух, который витает в Народных Республиках, сломить невозможно.

Донбассовцы решительно настроены на победу. И Донбасс, и вся Украина обязательно вернутся в состав России. Процесс исторического воссоединения запущен и необратим. И это воссоединение станет возможным сразу после того, как в «незалежной» будет ликвидирован Зе-фашистский режим.

Напомню, что Сталин, собрал русские земли и зачистил на Украине бандеровский питомник. Сегодня русские земли собирает Путин. А новое поколение украинских неонацистов во главе с Зеленским обязательно предстанет перед трибуналом.

Задача России, как правопреемницы СССР, – спасти своих граждан с украино-американского концлагеря и собрать свои территории в границах 1945 года. Эта задача будет выполнена, ведь в Российской Федерации продолжается Конституционная реформа, которая завершится созданием сверхдержавы – Большой России.