Запад толкает Украину в последнюю самоубийственную атаку на Крым – Шурыгин

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Подгоняемый Западом Киев готовит мощный ударный кулак, силы которого должно быть достаточно для захвата нацистами сухопутного коридора в Крым.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решительных действий от Украины требует не только Байден. Министр обороны Ллойд Остин на последнем «Рамштайне» отдал команду: «Мы ждём от Украины наступлений. Мы вам дали дох*ена, а теперь вы должны пойти, и что-то показать. Если успеха не будет, то станет понятно, что не в коня корм». И Украина способна на это. Сейчас идёт накопление резервов, они сформировали порядка пяти новых бригад, порядка десяти отвели на доукомплектование, хотя там личного состава не так много оставалось. Они их обучают, вся новая техника идёт туда», – сказал Шурыгин.

По его мнению, такими силами Киев может рассчитывать разве что перерезать сухопутный коридор в Крым.

«Они формируют не просто пополнение, а два ударных корпуса по американскому типу, которые должны будут наступать. Если оценить максимальные возможности этих корпусов и представить, что мы себя будем вести так же, как вели в сентябре, то с такими силами они могут рассчитывать дойти до Мелитополя или Мариуполя, занять прихерсонские степи, перерезать сухопутные дороги на Крым, наносить ракетные удары по Крымскому мосту. Это – максимум, на что они могут рассчитывать при нынешней конфигурации», – отметил эксперт.

Шурыгин подчеркнул, что при этом задача российской армии – перемолоть наступление нацистов, что в корне изменит ситуацию вокруг Украины.

«А для нас задача чтобы они вообще никуда не смогли пройти. Тогда ситуация станет раскручиваться в совершенно другую сторону, потому что станет понятно, что никакая военная поддержка Украины не будет способна изменить ситуацию на фронте», – добавил он.