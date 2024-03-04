Запад торгуется с Россией об условиях переговоров по Украине

Анатолий Лапин.  
04.03.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Запад ведет торги с Россией по условиям мирных переговоров.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ведет торги с Россией по условиям мирных переговоров. Об этом в интервью журналисту...

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По словам Бортника, с этим связаны публикации в западной прессе и одновременно с этим заявления президента Франции Эммануэля Макрона, о возможном вводе войск на Украину.

«Запад сегодня предлагает Москве мир, но Москва на эти условия не согласна – на те условия, которые предлагает Запад. Москва хочет большего, Запад пока не готов больше ей предложить, но все еще может случиться.

Есть разные стимулы – с одной стороны публикация Wall Streat Journal о том, какой прекрасный стамбульский мирный план, с деталями его, с тезисами ключевыми, причем, много новых тезисов, с другой стороны Макрон говорит: «А не то введу войска». А ему со всех сторон вторят: «Так они уже там, причем давно». Вот такая вот игра», – заявил Бортник.

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