Запад торопится склонить Москву к компромиссам – Рубаев

Владимир Гладков .  
03.11.2023 20:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поскольку победа России становится всё очевидней, Запад и Киев начинают готовиться к тому, чтобы попытаться склонить Москву к компромиссам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Аслан Рубаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку победа России становится всё очевидней, Запад и Киев начинают готовиться к тому, чтобы...

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«Если будут учтены главные интересы России, то возможно, что и Россия пойдёт на какие-то уступки.

Мы все смеёмся над Арестовичем, но он предлагал много здравомыслящих формул. Он говорил, что невозможно Украине вести дальнейшую свою жизнедеятельность, и делать вид, что рядом нет соседа России. Это единственный человек на Украине, который был вхож в кабинет Зеленского, и который сегодня транслирует эту мысль.

Он мягко прогревает аудиторию, что если вдруг он станет президентом, то будет вести диалог с Россией. Без этого невозможно», – сказал Рубаев.

Тем не менее, политолог уверен, что чем ближе победа России, тем упорнее Запад будет подталкивать Москву к каким-то компромиссам.

«Да, это все говорили, и Зеленский клятвенно клялся. Но сегодня этот конфликт разрешил Путин. И чем ближе наша победа, тем громче в Европе и в Америке говорят об учёте интересов России.

Надо ли нам поддаваться на заявления американских политиков и деятелей, прислушиваться к ним, когда у нас на горизонте видна победа?», – подытожил он.

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