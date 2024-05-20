Запад требует от российской эмиграции сформировать «коллективную Тихановскую»

Елена Острякова.  
20.05.2024 17:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 204
 
Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


С самопровозгашенным «президентом Беларуси» Светланой Тихановской общаются более статусные западные политики, чем с российскими политическими эмигрантами.

Об этом в интервью иноагенту Ирине Шихман заявил иноагент, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С самопровозгашенным «президентом Беларуси» Светланой Тихановской общаются более статусные западные политики, чем с российскими...

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«У нас нет своей Тихановской. Это проблема, потому что Тихановская легитимно избранный президент Белоруссии. У нее, по сути, дипломатический статус. Она приезжает и говорит от имении своей страны, и все западные бюрократы, чиновники, политики на нее реагируют. Не знаю, насколько это эффективно. Российская эмиграция – это миллион движений, которые друг с другом конкурируют», – сказал Гудков.

По его словам, западные политики в частных беседах просят российскую эмиграцию сформировать институт «коллективной Тихановской», хотя бы и несколькими лидерами, чтобы им могли «помогать». Но пока эмигрантам это не удается.

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