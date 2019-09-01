Запад требует от Сербии проглотить плевок по Косово и остановить сближение с Россией

01.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Совет Европы, вопреки протестам Сербии, впервые пригласил на совещание с партнёрами с Западных Балкан представителей албанского сепаратистского режима Косово.

Приглашение косоварам направила уходящий в отставку министр иностранных дел ЕС Федерика Могерини. Самопровозглашенное «государство» представил экс-«министр иностранных дел» Беджет Пацолли («правительство» Косово находится в отставке после ухода со своего поста «премьера» Рамуша Харадиная из-за вызова в суд Гааги, рассматривающий военные преступления в бывшей Югославии).

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Это первый случай, когда на собрании присутствует территория, которая не входит в Европейский Союз, а также не является официальным кандидатом на вступление, сообщает Blic.

«Встреча в Хельсинки – это возможность для Косово быть в кругу друзей и иметь равные отношения с другими странами ЕС»,- заявил Пацолли во время приветственной речи, добавив, что привез «много поздравлений от самой молодой страны Европы».

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, также присутствующий на встрече в Хельсинки, назвал приглашение Пацолли «прецедентом», пишет Informer.

«Впервые, хотя никто не просил ее сделать это, и в последний раз в ее срок, как будто она хочет оставить наследство (ее преемнику Джузеппе) Борелю, Могерини решила пригласить партнеров из Западных Балкан на встречу в ЕС. Это было сделано только для того, чтобы Косово могло считаться настоящим государством», – сказал Дачич.

Собрание в Финляндии использовалось странами Запада для еще одного месседжа Сербии.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак довольно жестко раскритиковал планы Белграда подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским союзом, заявив, что это будет противоречить планам Сербии присоединиться к ЕС.

«Если вы серьезно относитесь к своей европейской ориентации, тогда следуйте политическим решениям, которые приближают вас. Этот шаг не из тех», – заявил Лайчак.

Он также сказал, что подписание торгового соглашения с «пророссийской группой» «сбивает с толку» Сербию, добавив, что «нельзя идти по нескольким направлениям одновременно».

Лайчак также обратился и к албанским властям Косово, призвав их отменить экономическую блокаду сербских анклавов, что должно разблокировать переговоры с Белградом, в ходе которых, как не раз призывал Запад, от сербов ждут признания сепаратистов.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан также говорил о необходимости отмены блокады, заявив, что положительный результат диалога Белграда и Приштины имеет решающее значение для «европейской перспективы всего региона Западных Балкан».

Тем не менее, Хан также дал понять, что Запад раздражен кампанией Сербии по отзыву признания Косово, которую Белград осуществляет во всем мире. «Обе стороны должны предпринимать шаги только навстречу друг другу», – сказал еврочиновник.