13.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика, Россия
Просмотров:

Запад требует перевыборы в Белоруссии и готовит новые печеньки


Послы западных стран возложили цветы к месту у станции метро «Пушкинская» в Минске, где погиб участник антилукашенковских протестов.

Заявления от западных лидеров отнюдь не в поддержку Лукашенко также не заставили себя ждать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Церемония, в которой приняли участии послы стран ЕС, а также посол США можно без сомнений интерпретировать как поддержку Западом действий белорусских оппозиционеров.

«Мы – послы стран ЕС, и я как руководитель представительства Евросоюза, скорбим из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси, – заявил представитель ЕС в Белоруссии Дирик Шубель. –  Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать свое право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кто был незаконно задержан».

Наблюдавшие за показательной акцией протестующие аплодировали послам и скандировали: «Спасибо!» и националистический лозунг «Жыве Беларусь!».


«Я считаю возможным одно мирное решение текущего кризиса в Беларуси: необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», – высказался по теме, будучи в Словении, госсекретарь США Майк Помпео.

В то же время со стороны отдельных представителей ЕС в отношении Минска и даже Москвы прозвучали и более резкие заявления. В частности, депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил в связи с событиями в Минске ввести санкции не против Белоруссии, а против России.

«Иначе будет наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать Россию и угрозу прямого вмешательства и аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», – заявил политик в эфире «Польского радио».

Протестующий погиб возле метро «Минская» 10 августа во время стихийной акции. По официальной версии причиной смерти мужчины, чья личность не раскрывается, стал взрыв у него в руки самодельного взрывного устройства, которое он намеревался кинуть в правоохранителя. Протестующие превратили место гибели в импровизированный мемориал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть