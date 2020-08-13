Запад требует перевыборы в Белоруссии и готовит новые печеньки

13.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Послы западных стран возложили цветы к месту у станции метро «Пушкинская» в Минске, где погиб участник антилукашенковских протестов.

Заявления от западных лидеров отнюдь не в поддержку Лукашенко также не заставили себя ждать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Церемония, в которой приняли участии послы стран ЕС, а также посол США можно без сомнений интерпретировать как поддержку Западом действий белорусских оппозиционеров.

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«Мы – послы стран ЕС, и я как руководитель представительства Евросоюза, скорбим из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси, – заявил представитель ЕС в Белоруссии Дирик Шубель. – Мы пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны. Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать свое право на мирный протест. Мы призываем к освобождению всех, кто был незаконно задержан».

Наблюдавшие за показательной акцией протестующие аплодировали послам и скандировали: «Спасибо!» и националистический лозунг «Жыве Беларусь!».

«Я считаю возможным одно мирное решение текущего кризиса в Беларуси: необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», – высказался по теме, будучи в Словении, госсекретарь США Майк Помпео.

В то же время со стороны отдельных представителей ЕС в отношении Минска и даже Москвы прозвучали и более резкие заявления. В частности, депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил в связи с событиями в Минске ввести санкции не против Белоруссии, а против России.

«Иначе будет наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать Россию и угрозу прямого вмешательства и аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», – заявил политик в эфире «Польского радио».

Протестующий погиб возле метро «Минская» 10 августа во время стихийной акции. По официальной версии причиной смерти мужчины, чья личность не раскрывается, стал взрыв у него в руки самодельного взрывного устройства, которое он намеревался кинуть в правоохранителя. Протестующие превратили место гибели в импровизированный мемориал.