Запад требует выборы на Украине и переговоры с Россией – экс-глава «Нацсовета реформ» при Зеленском

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Запад требует от украинской власти провести президентские и парламентские выборы весной этого года и перейти к переговорам. Это значит, что будущий состав Верховной рады не досидит до конца полномочий.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявила экс-руководитель офиса национального совета реформ при президенте Зеленском Мария Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько я вижу, западне партнеры будут требовать проведения выборов в срок. Как мы знаем, очередные выборы президента запланированы весной 2024 года. Я так понимаю, что наши западные партнеры требуют, чтобы в этот срок были проведены и президентские выборы, и парламентские, которые будут пропущены в этом году, для перезагрузки власти», – сказала бывшая чиновница.

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«Если наши партнеры будут склонять нас, а так оно и выглядит, к переговорам, я вообще считаю, что следующая Рада, если она все-таки будет переизбрана, возможно, и не досидит до своего срока. Потому что будут приняты очень непопулярные решения. Непонятно, почему нас наши союзники не поддерживают. Они боятся уничтожения России», – заявила Барабаш.