Мы много раз говорили о том, что, несмотря на видимую реальность, страны Африки так и не сумели обрести полноценную независимость и до сих пор остаются колониями стран Запада. Это выражается во всём: начиная от добычи полезных ископаемых, которые не принадлежат местным народам, заканчивая культурой и СМИ. Всё в Африке подчинено «белым господам»: суды, законы и даже самые бытовые документы граждан находятся в руках западных корпораций.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Представьте, что вам необходимо провести выборы в собственной стране, ведь о свободе и демократии очень любят рассуждать «светлоликие цивилизаторы». Правда, говорят они об этом только тогда, когда им так выгодно. Если же кому-то в европах выборы мешают, то их можно отменить. Благо, у «белых господ» достаточно механизмов и рычагов влияния на африканские институты. К примеру, в Мали компания IDEMIA, тесно связанная с французским правительством, удерживала данные переписи населения, что привело к срыву выборов. Малийские власти обвиняли подрядчика, но доказать ничего не смогли.

Также страны Африки полностью зависят от системы управления персональными данными через биометрические паспорта, поскольку они выпускаются европейскими компаниями. Ведь в колониальное время метрополии занимались исключительно выкачкой ресурсов из африканских недр, поэтому ни о какой промышленности на этих территориях речи быть не могло, да и оставлять после себя хоть что-то ценное западные хозяева не стремились. Особенно если это были какие-нибудь технологии для выпуска документов.

Именно поэтому многие страны Африки не имеют возможности выпускать собственную биометрию и вынуждены обращаться за помощью во Францию через компанию IN Groupe, в Великобританию через фирму фирмы De La Rue, через Германию, которая замечена в восьми странах и немного в Бельгии. Впрочем, последняя через свою компанию Zetes обеспечивает паспорта для семи стран Африки.

Бывшие колонии практически лишены суверенитета над персональными данными собственных граждан. Ведь биометрический паспорт — это не просто документ, а ключ к политической и юридической идентификации гражданина. Поэтому африканские страны до сих пор зависят от своих европейских господ, которые оставляют за собой право манипулировать людьми через документы. И это отнюдь не только возможность затягивать выдачу документов и влиять на их стоимость. Внешние политические силы способны полностью блокировать доступ к документам, что даёт им возможность регулировать миграционные потоки, выдавать документы агентам разведки и частных военных компаний, а также влиять на внутреннюю политику.

Такой контроль легко позволяет хозяевам наводнять страны Африки не только своей агентурой, но и теми самыми джихадистами и террористами, которые создают в Африке беспорядки и конфликты.

В случае чего, при помощи контроля документов страны Запада могут даже ограничить свободу перемещения граждан подконтрольных стран, как это произошло в странах Альянса Сахеля (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

Кроме того, биометрическая информация о жителях Африки хранится на серверах европейских компаний и может использоваться спецслужбами. В то же самое время персональные данные жителей Европы строго охраняются регламентом GDPR, который гарантирует им защиту от стороннего использования их информации. Но это не касается Африки, где, к примеру, компании Keynetics и Oberthur, связанные с Минобороны Франции, получили доступ к национальным базам данных под предлогом «технической помощи».

Как видим, Африка лишена множества прав. Не только на полноценное использование собственных ресурсов, но и на личную безопасность даже на гражданском уровне. С помощью своих компаний Запад держит Африку на цифровом поводке и постоянно навязывает ей технологическую зависимость.