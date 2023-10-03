Запад убеждает Украину перейти в оборону, чтобы не давать денег на новое наступление

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Запад устами своих пропагандистов говорит о том, что Украине нужно переходить в «стратегическую оборону».

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, новое наступление потребует также и увеличения военной помощи, которую потребуют от Запада, Украина же «скинется» только живой массой.

«Новое контрнаступление что потребует от нас и от наших западных союзников? От нас это требует людей, а от западных союзников что? Деньги и вооружение. То есть, любое новое наступление, масштабное, означает новый виток привлечения средств и оружия. Это означает, что украинское правительство скажет: «Мы собираемся освобождать Крым, для этого нам нужно то-то, то-то, то-то и столько десятков миллиардов долларов», – отметил эксперт.

«У меня складывается впечатление, стойкое причем, что западные партнеры, публикуя такую информацию, что, может быть, у вас не получится, пытаются избежать очередного участия в очередном витке сбора средств. Они говорят «Вам нужно переходить к стратегической обороне», что означает, перевожу на экономический язык, «мы сохраняем нынешний уровень поддержки финансово-экономической и политической, военной, но больше не дадим. Больше существующих параметров не можем дать или не дадим». Мы же говорим о том, что будем начинать новое контрнаступление, на что нам западная пресса говорит: «А цели ваши недостижимы. Нет смысла начинать». Вот такой диалог, потому что политика – это на 90% деньги», – заявил Бортник.