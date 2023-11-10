Запад убивает себя антироссийскими санкциями «в традициях средневекового монашества» – либерал-экономист

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Проблема санкционной политики Запада по отношению к России в том, что декларируемая ею цель не может быть достигнута.

Об этом в интервью либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока вы это перекрывали 10 месяцев, цены поднялись настолько, что Путин наполнил свои чемоданы на пару лет вперед. Плюс к этому вы сделали удивительную вещь. Вы сказали: мы в традициях средневекового монашества будем себя истязать – покупать нефть дорого, газ – у Америки в три раза дороже, а эти гнусные русские пусть продают свои нефть и газ куда-то еще. В результате они пошли в Индию и Китай продавать со скидкой. То есть вы переплачиваете, а ваши противники получают дешево», – сказал Иноземцев.

Он считает, что санкционная политика Запада полностью дискредитирована.