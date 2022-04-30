Запад убивает Украину оружием и голодом. Спасёт только Россия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В ЦБ отметили, что снизили ставку до 14%, так как в апреле по сравнению с мартом инфляция замедлилась. Это произошло «за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности».

Это уже назвали «неожиданным» и даже «смелым» решением.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Что неожиданного непонятно. Как раз снижение ожидалось. Неожиданным оказалось снижение всего лишь на 3%, пусть даже это сделано уже второй раз после безумного повышения ставки до 20%.

Ставка по-прежнему остается запретительной. Развивать экономику, создавать новые производства, в которых есть острая необходимость именно сейчас – при такой ставке невозможно. Даже при льготных ставках для МСБ в размере 11,5-15% – тоже невозможно.

А, значит, что такая борьба с инфляцией приведёт к её росту, а не к снижению.

Ставки по депозитам, также выросли, но это может и радует тех, у кого есть лишние рубли. Но, в то же время, по имеющейся информации, в некоторых регионах были свернуты инфраструктурные проекты, а средства, предназначенные для их реализации, были отправлены на депозиты.

В связи с этим, очевидной становится необходимость составление списка важнейших направлений импортозамещения – создания соответствующих производств, кредитование которых должно осуществляться под 1-2%, но при жестком контроле расходования средств (блокчейн-технологии в помощь).

Похоже, что невзирая на новую экономическую реальность, у некоторых есть устойчивое желание перетянуть в сегодняшний день резко устаревшую экономическую модель. Неужели сложно понять, что мы не вернемся в прежний мир – тот, в котором жили ещё в декабре 2021 или январе 2022 года…

Тем не менее, ситуация в экономике России стабильная, и даже снижение ВВП вовсе не будет означать заметного ухудшения качества жизни населения – это, во многом, следствие необходимого структурного изменения экономики, над которым работает Правительство.

Объемы валютной выручки бьют рекорды, уход компаний из недружественных стран – скорее означает появление новых возможностей для отечественных производителей (невзирая на ставку ЦБ). На фоне энергетического и продовольственного кризиса в Европе, ситуация в России выглядит тем более оптимистичной.

Кстати, на территории, которая пока ещё называется Украиной, с 21.01.2022 размер учетной ставки НБУ был установлен на уровне 10% годовых, и 04.03.2022 её оставили на прежнем уровне.

Правда, ситуация на сопредельных территориях говорит о закате «страны 404». Хотя бы потому, что утрата целого ряда важных населенных пунктов, территорий и производств – уже свершившийся факт. Говорить о размерах падения ВВП Украины сейчас не имеет смысла – никто сейчас не может сказать, какая контурная карта будет у б.Украины. Но суета вокруг неё западных партнеров Киева – говорит о том, что в будущее этой страны никто не верит, и смертельно больному просто не называют диагноз.

С одной стороны – Запад поставляет с избытком вооружения для планомерной утилизации украинцев (но и с целью нанесения максимального ущерба России), загружая свой ВПК. С другой, ведет внутреннюю подковёрную борьбу за продовольственные запасы Украины.

Так, Британия и Евросоюз снижают или вообще убирают импортные пошлины на украинское зерно, мясо, консервированные овощи мёд и пр. На польской границе застряли 11 тыс. контейнеров с зерном – не успевают переобувать вагоны. Румыны также включились в борьбу за украинское зерно, пытаясь на себя переключить то, что не успело отправиться в Польшу или через Польшу.

Германия планирует создать «зерновой мост» для обеспечения поставок с Украины – речь идёт о транспортировке 20 миллионов тонн различных культур.

«Как сотрудник железнодорожного транспорта, я обязан обеспечить доставку зерновых, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире», – заявил статс-секретарь министерства транспорта ФРГ Михаэль Тойрер.

Ахтунг! Предотвратить голодную катастрофу в мире за счет голода на Украине. Их новый голодомор не беспокоит. А президент Эстонии уже совсем не стесняется – он просто предложил вывезти из Украины зерно. Кайрис заявил, что у Украины есть большие запасы зерна в хранилищах. И их нужно вывезти.

Т.е. в б.Украину никто не верит, считают, что или уже некому будет есть, или проблемы утопающего – проблемы самого утопающего.

Да, все понимают, что восстанавливать эти территории придется Российской Федерации. Но это не затраты, средства на которые будут отняты у кого-то. Это инвестиции, средства на которые должны быть эмитированы в соответствии с новой реальностью, в которую мы переселились после начала тотальной агрессии Запада против России. «Тотальной гибридной войны против России», – как назвал это глава МИД Лавров.

Будем надеяться на дальнейшее принятие скорых и эффективных решений ЦБ и Кабмина.