Запад угодил в ловушку с медленно умирающей Украиной – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
03.05.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Два года назад страны западного блока рассчитывали на быстрое поражение Украины, и не думали, что вешают на себя многолетние обязательства.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Два года назад страны западного блока рассчитывали на быстрое поражение Украины, и не думали,...

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«Что касается денег. Денег у Украины нет. Экономика стоит фактически, людей мобилизуют, некому работать. Те, кому есть работа, многие прячутся просто. Целые отрасли просто замерли. Мы живем на те деньги, которые выделяет Европа», – сказал Бондаренко.

«Европа в самом начале войны пообещала Украине поддержку, она не знала, как долго будет идти война. В Европе все считали, что война будет краткосрочной, что это конфликт, который либо очень скоро завершится переговорами, либо же это будет конфликт, при котором Россия попросту без особого труда оккупирует Украину.

Так не случилось. Война вышла затяжной, и это втянуло Европу, Запад, в необходимость держать свое слово и помогать Украине», – добавил политолог.

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