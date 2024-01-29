Запад уговаривает косовских сепаратистов отменять сербскую валюту постепенно

Алексей Топоров.  
29.01.2024 20:18
  (Мск) , Приштина
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Балканы, Дзен, Запад, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Финансы


США, ЕС и «страны Квинты» выступили в адрес сепаратистского режима Приштины с просьбой не прекращать хождение в крае сербского динара.

Соответствующее решение «Центробанка Косово» должно вступить в силу с 1 февраля текущего года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, ЕС и «страны Квинты» выступили в адрес сепаратистского режима Приштины с просьбой не...

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Официальный представитель ЕС Питер Стано заявил, что Брюссель очень обеспокоен отменой динара в Косово и тем влиянием, которое эта мера может оказать на муниципалитеты с большинством сербского населения, особенно «на школы и больницы, для которых не существует альтернативного устойчивого процесса финансирования и дотаций».

По словам еврочиновника, решение об отмене динара окажет прямое влияние на повседневную жизнь подавляющего большинства сербского населения, которое получает выплаты или финансовую помощь в сербской валюте.

«Принимая во внимание возможные последствия этого решения для процесса нормализации отношений между Косово и Сербией, мы ожидаем, что все аспекты, касающиеся сербской общины в Косово, будут приняты во внимание в соответствии с диалогом под эгидой ЕС.

Мы просим установить достаточно длительный переходный период, чтобы можно было найти решение этой конкретной проблемы путем переговоров», – сказал Стано.

Практически одновременно с представителем ЕС посол США в Приштине Джефри Ховеньер встретился с главой «Центрального банка Косово» Ахметом Исмаили. В ходе разговора тот повторил призыв США отложить реализацию положения о платежных операциях, которое запрещает сербский динар, чтобы оставить достаточно времени для более эффективного перехода на платежи в евро.

 «Я подтвердил обеспокоенность США по поводу реализации положения о кассовых операциях. Мы призываем отложить реализацию, чтобы дать достаточно времени для эффективного перехода и коммуникации с общественностью, а также для смягчения негативного воздействия на граждан», – написал американец на своей странице в одной из социальных сетей.

Вместе с тем чуть ранее послы «стран Квинты» – крупнейших стран Запада (Франции, Германии, Италии, Великобритании и США) приняли совместное заявление по этому поводу.

«Мы обеспокоены последствиями этого регулирования, особенно для школ и больниц, для которых в настоящее время не существует иной альтернативы, кроме финансовой помощи со стороны Сербии», – говорится в документе.

Так называемый «Центробанк Республики Косово» принял положение о кассовых операциях, согласно которому единственной валютой, используемой на территории края для операций в расчетно-кассовой системе, является евро. Решение вступает в силу с 1 февраля текущего года и, по сути, запрещает обращение в крае сербского динара. В Белграде справедливо считают, что подобный шаг сделан с целью ускорить отток оставшегося сербского населения с территории Косово.

Совокупный Запад, в свою очередь, не хочет новой эскалации на Балканах, нуждаясь в стабильном тылу для продолжения войны со всем русским на Украине. Также западные элиты опасаются, что усиливающиеся гонения окончательно приведут мечущуюся сербскую элиту в стан их геополитических противников – России и Китая.

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