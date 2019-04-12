Запад угрожает России переброской подлодок НАТО в Чёрное море

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Канадское оружие ожидает отправки на Украину, необходимо только соответствующее решение правительства. Об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил депутат парламента Канады Джеймс Безан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружие, которое ждет того, чтобы быть направленным на Восток, оно ждет принятия правительственных решений, но оно уже готово. Это касается и противотанковых снарядов, и стрелкового оружия, но мы должны принять политическое решение касательно того, чтобы, наконец, передать Украине это оружие. Это даже символический шаг, чтобы показать Кремлю, что мы стоим наготове», – сказал он.

При этом, по словам канадского парламентария, в настоящее время также идет речь о переброске подводных лодок НАТО из Средиземного в Чёрное море.

«Мы также должны усиливать свое присутствие и в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут «неожиданно» появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать. Если мы этого не сделаем, Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории», – заявил Безан.