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Молдова идёт по пути эскалации противостояния с Россией и втягивания в конфликт на стороне Запада. Об этом свидетельствуют заявления , сделанные в Кишинёве госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром обороны Германии Борисом Писториусом, а также принятая парламентом Молдовы резолюция, обвиняющая Российскую Федерацию в «геноциде».

Блинкен пообещал решить вопрос о выделении Молдове суммы в 50 миллионов долларов на «укрепление способности сопротивляться российскому влиянию» и ещё 85 миллионов на энергетическую независимость от России. , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В свою очередь, Писториус обещал, вероятно, от лица НАТО, «не позволить России дестабилизировать Молдову».

На следующий день парламент Молдовы принял очередную антироссийскую резолюцию. Документ осуждает «агрессивную войну России против Украины, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения, перемещению миллионов лиц и беженцев». В Декларации также отмечается, что «сотни детей были убиты и тысячи ранены. Более того, около 2 млн детей вместе со своими матерями были вынуждены искать убежище в других странах». Депутаты от Блока коммунистов и социалистов, а также присутствовавшие в зале представители депутатской группы «Победа» воздержались при голосовании. Против не проголосовал никто.

Как заявила один из авторов Декларации депутат от партии «Действие и солидарность», активная феминистка и лоббистка запрещенного в РФ ЛГБТ Дойна Герман, таким образом Молдова присоединяется к Европарламенту, ПАСЕ, парламентам Чехии, Словакии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Исландии, США и Канады, принявшим аналогичные резолюции.

Отметим, что в тексте резолюции содержится неоднократно разоблачённый фейк западной пропаганды о «депортации» украинских детей в Россию. Речь, на самом деле, шла об организации отдыха детей, живущих на освобождённых территориях, в российских летних лагерях.

Нагнетание градуса антироссийской истерии, с одной стороны, должно помочь Майе Санду мобилизовать радикальный электорат в преддверии выборов, в том числе молдавскую диаспору в странах Запада. С другой стороны, это будет использовано для объяснения внутренней аудитории, которая не хочет воевать, почему Молдова должна вступить в войну с Россией, куда её упорно подталкивает Запад, и принести свою часть жертв на алтарь войны.