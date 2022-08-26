Запад усиливает кибератаки и ищет новые формы срыва российских выборов

Основные угрозы предстоящим в России выборам находятся в цифровом пространстве, поскольку радикальная оппозиция массово выехала из страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день активных штыков у наших оппонентов не так много. Они запуганные в том плане, что видят, что не могут их поддержать из зарубежных центров должным образом. И те методы, которые применялись еще несколько лет назад, показали свою неэффективность в нынешних российских условиях. Поэтому инструментарий там меняется. Скорее всего, многое будет делаться в виде кибератак. Это будут дос-атаки на сайты ЦИК, будут делаться попытки помешать волеизъявлению граждан электронным способом, и будет агитация через цифровые платформы недружественных государств. Как говорят нам наши технические специалисты, мы к этому готовы. Объем атак в прошлом был достаточно значим. Это миллиарды каждый год. Перед выборами мы ожидаем всплеска», – сказал Климов.

При этом он считает, что на президентских выборах 2024 года Запад не ограничится только кибератаками.

«То, что мы сейчас наблюдаем, является поиском других форм и методов. Они не потому затихли, что передумали. Они ищут другие способы более эффективного воздействия. Там же тоже люди не глупые, и все их потуги денег стоят. А деньги они считать умеют. Они не будут вбрасывать средства в те формы и методы, которые, с их точки зрения, сейчас не сработают. Что они придумают, сказать трудно, но для них 2024 год очень важен. Они этого не скрывают, во всех доктринах у них это прописано. Сейчас тужатся все эти научные центры, которые этим занимаются. Они наверняка будут использовать в еще большем объеме разного рода цифровые возможности. Они постараются из того контингента, который к ним сбежал, сформировать гоп-бригады, которые будут очень активно из-за рубежа работать в цифровом пространстве, имитируя присутствие в стране», – сказал Климов.