Запад устами украинских грантоедов выдвинул Зеленскому ультиматум по заморозке

Анатолий Лапин.  
07.12.2023 21:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Западные элиты устами украинских грантоедов уже не намеками, а прямо говорят о необходимости заморозить войну и перейти к переговорам.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные элиты устами украинских грантоедов уже не намеками, а прямо говорят о необходимости заморозить...

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По словам Бондаренко, тема войны стала крайне непопулярна и среди украинского населения, о чем свидетельствует отсутствие добровольцев и невозможность компенсировать большие потери в армии.

«Сейчас речь идет о том, что часть западного истеблишмента, а наши грантоеды, они в принципе являются экстраполяцией этого западного истеблишмента на Украине, представителями и агентами влияния. Они говорят о том, что надо соглашаться на перемирие, потому что цель – границы 91-го года недостижимы, денег нет, оружия нет, Соединенные Штаты нам уже не помогают, помощь от Запада – так себе.

Блокируются поставки оружия через Польшу, Словакию, Венгрию, очень ненадежные поставки через узкое горлышко румынское в Бессарабии. То есть, постоянно говорят о том, что нужна передышка, потому что нечем воевать.
Война стала крайне непопулярна в народе, крайне непопулярна. Закончились добровольцы, добровольцев нет. Планы по мобилизации проваливаются, и об этом уже говорят откровенно. Марьяна Безуглая пишет о том, что 20 тысяч человек надо каждый месяц призывать.

Если надо каждый месяц призывать 20 тысяч человек, то она расписывается в том, что каждый месяц 20 тысяч человек мы теряем. Это так надо понимать. И так далее, и так далее. Народ начинает постепенно не просто приходить в состояние злости», – заявил Бондаренко.

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