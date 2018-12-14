Запад устраивает степень украинского антисемитизма

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Страны Запада готовы закрывать глаза на антисемитизм и поддерживать украинских нацистов в их стремлении против России.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы уже это видели, история нам показала, мы, к сожалению не учим историю, потому что кто её не учит, тот получает сильно по башке. Тоже ситуация была в 1936 году, когда Европа и Америка готовила и поддерживала Гитлера, закрывала глаза, лишь бы он пошёл на Восток, на Советский Союз. И еврейские крупные финансисты говорили евреям, которые финансировали Гитлера: «Что вы делаете, он же антисемит!», Монтегю Норман, глава Центробанка Британии отвечал: «Степень антисемитизма меня устраивает» – напомнил политолог.

«Мы видим сегодня ту же самую ситуацию на Украине – всех этих нацистов поддерживают, лишь бы они пошли на Восток. Закрывает глаза Польша, закрывает глаза Израиль. Выступление посла ничего не стоит. Если Израиль хотел бы их наказать, достаточно было наказать своих евреев, которые финансируют этих нацистов. Что-нибудь сделали с Коломойским?» – добавил Араик Степанян.