Запад устроил для Украины изуверскую восточную казнь – Борзенко

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Страны НАТО слишком боятся столкновения с Россией и не станут отвечать даже в случае попадания ракеты в западных политиков, приехавших в гости к неонацистам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Способно ли НАТО на военный ответ, даже если мы, допустим, нанесём удар, погибнут какие-то чиновники и политики, которые приехали в Киев поздороваться с Зеленским. НАТО на это будет отвечать?», – спросил ведущий.

«Я думаю, что нет. НАТО очень боится конфликта с нами. Даже эта передача оружия, которое идёт Украине, в мизерных количествах. НАТО выдерживает планку. Была древняя персидская казнь – человеку давали ложку подсолённого риса в сутки. Этой ложки человеку не хватало, чтобы функционировать нормально, но, в то же время, эта порция не давала умереть. И человек находился между жизнью и смертью», – сказал Борзенко.

Он подчеркнул, что такими маленькими поставками Запад только продлевает агонию Украины, и в Вашингтоне это хорошо понимают.

«Нечто вроде этого происходит на Украине, когда идёт передача оружия. Что, там нет специалистов, которые понимают, что тридцать один танк «Абрамс» ничего не изменит? Помните, как появились первые «Хаймарсы», как потихонечку они делали такие вливания оружия, которое не меняло общей ситуации. То есть, НАТО старается держаться в стороне», – подытожил журналист.