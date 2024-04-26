Запад утилизирует на Украине свою старую технику – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине дают старую технику государств НАТО фактически на утилизацию. При этом, та номенклатура, которая выделяется Украине, предназначена для обороны, а не наступления.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Эти ресурсы выделены в первую очередь на оборонные цели, на выстраивание обороны. Техника, которая предусматривается для Украины, технические средства – это не наступательная техника, а именно оборонительная. В данной ситуации от Украины будет требоваться главное – сохранить ту территорию, которая сейчас существует, не дать возможности потерять новую территорию – это будет главным критерием… Нам технику и присылают на утилизацию – нам же не дают новую технику. Нам присылают старую технику государств НАТО взамен того, что американцы пришлют туда новую технику. Нам технику присылают на утилизацию», – заявил Бондаренко.