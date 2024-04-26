Запад утилизирует на Украине свою старую технику – эксперт

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине дают старую технику государств НАТО фактически на утилизацию. При этом, та номенклатура, которая выделяется Украине, предназначена для обороны, а не наступления.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине дают старую технику государств НАТО фактически на утилизацию. При этом, та номенклатура, которая...

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«Эти ресурсы выделены в первую очередь на оборонные цели, на выстраивание обороны. Техника, которая предусматривается для Украины, технические средства – это не наступательная техника, а именно оборонительная. В данной ситуации от Украины будет требоваться главное – сохранить ту территорию, которая сейчас существует, не дать возможности потерять новую территорию – это будет главным критерием…

Нам технику и присылают на утилизацию – нам же не дают новую технику. Нам присылают старую технику государств НАТО взамен того, что американцы пришлют туда новую технику. Нам технику присылают на утилизацию», – заявил Бондаренко.

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