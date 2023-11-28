Запад утратил волю к поражению России и победе Украины – Огрызко в отчаянии

Анатолий Лапин.  
28.11.2023 19:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад не видит поражения России и не имеет на это политической воли. Это говорит о том, что и о победе Украины речь не идет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины, отпетый русофоб Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не видит поражения России и не имеет на это политической воли. Это говорит...

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«Если мы не имеем политической воли со стороны Запада, чтобы Россия проиграла, то нет и инструментов для того, чтобы мы победили. Ну это лежит на поверхности. Если есть политическая воля Запада, чтобы Россия проиграла, чтобы путинский режим исчез, чтобы его осудили и так далее, то мы находим миллион инструментов, чтобы это произошло. И дальнобойные ракеты, и авиация, и значительно больше бронетехники, значительно больше всего того, что нужно для успешного наступления украинских Вооруженных сил. Вопрос возвращается из военной плоскости в политическую…

К большому сожалению, они не видят пока что – того, что Россия должна исчезнуть с политической карты мира. Потому что они до сих пор считают, что с Россией, в том числе путинской, можно будет говорить. Это стратегическая ошибка – это то, чего не должно быть у людей, которых когда-то называли визионерами, – это те, которые смотрят немного дальше», – убивался Огрызко.

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