Запад увидел кризис военных возможностей Украины

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Намерения украинской власти и военного руководства мобилизовать еще полмиллиона человек для Запада являются явным маркером больших проблем в этой стране.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Намерения украинской власти и военного руководства мобилизовать еще полмиллиона человек для Запада являются явным...

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По мнению Бортника, в США и ЕС новый законопроект о мобилизации выглядит как кризис военных возможностей Украины.

«Он извне в Европе и США воспринимается как кризис, как маркер кризиса в войне, как признак того, что Украина приближается к какому-то, условно говоря, барьеру, Рубикону, финальным возможностям, после которых она больше не сможет продолжать войну нынешними силами на нынешних условиях, такой интенсивности. На Западе это воспринимается как явный маркер проблемы, большой проблемы с войной в Украине», – – сказал эксперт.

«Маркером недоумения и фиксации кризиса со стороны внешне смотрящих игроков. Ведь, если в Украине все хорошо, то полмиллиона в армию явно не надо мобилизовать. Не надо и дальше постепенно продолжать мобилизацию, не надо ужесточать, закручивать гайки так резко, как это сделали, не надо мобилизовать женщин и все остальное.

Внешний наблюдатель смотрит на это и понимает, сразу может сделать вывод, что в Украине не хорошо, в армии не хорошо», – заявил Бортник.

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