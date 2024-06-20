Запад уже фактически выполнил требование Путина о безблоковом статусе Украины – Пламен Пасков

США и руководство НАТО уже де-факто согласились с требованием России о том, что Украина не должна быть членом Альянса. Сделано это было спустя пару дней после предложений по мирному урегулированию, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Вот это требование России о том, что Украина должна иметь внеблоковый статус, было выполнено достаточно оперативно в рамках буквально пары дней. Что сказал Джозеф Байден после того, а не до, как Путин отправил и опубликовал эти свои условия? Джозеф Байден сказал: «Слушайте, надо отложить во времени и забыть о натовизации Украины». Обычно у него даже более простые вещи не получается выговорить в силу медицинских и физиологических ограничений, но в этот раз либо он тренировался, либо это слово не составило особую проблему, слово «натовизация Украины» он проговорил совершенно беспроблемно», – отметил болгарский политик.

«И сразу после него генсек НАТО Столтенберг сказал: «В ближайшие 30 лет мы, если и будем принимать Украину в НАТО, то только после того, как Украина самостоятельно победит Россию, разоружит Россию»… Если генсек НАТО и самая большая страна, которая является собственником НАТО, то бишь, Соединенные Штаты Америки, верховный главнокомандующий Джозеф Байден говорят после того, как Владимир Путин сказал эти свои условия, – таким образом, они буквально согласились и подтвердили этот внеблоковый и нейтральный статус Украины», – заявил Пасков.