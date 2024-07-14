Запад уже не может диктовать условия по Украине, придётся идти на компромисс, – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
14.07.2024 14:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, Россия, США, Украина


Запад теряет свою гегемонию, и даже условия окончания войны с Россией будут определяться без многих крупных европейских стран. Об этом в эфире своего видеоблога завил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад теряет свою гегемонию, и даже условия окончания войны с Россией будут определяться без...

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«К мирному процессу подключается Китай, что немаловажно. Теперь Запад не имеет монополию на определение условий окончания войны, как было раньше – «выход на границы 1991 года, и всё, только это».

Конференция в Швейцарии показала, что монополия Запада, даже с привлечением некоторых влиятельных стран Глобального Юга, не работает. Условия окончания войны будут определяться и Западом, но уже без Франции, без Германии, которые находятся в своих проблемах. Наверное, даже без Британии, которая уйдёт во внутреннюю повестку.

Будет Запад, Китай, Украина и Россия. Вопрос только в том, как выстроить компромисс», – сказал Карасев.

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