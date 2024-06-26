Запад уже не тот. Крымская лаванда возродится за счёт глобального Юга

Крымскую лаванду в этом году собирают раньше на 20 дней. Постаралась ранняя весна, и лавандовые плантации к концу июня уже «седеют» – на языке агрономов это означает серебристый налет на цветках, свидетельствующий о созревании.

Общая площадь эфиромасличных культур в Крыму составляет 1 100 гектаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Это седьмая часть от прежней славы крымских эфироносов, которые давали СССР валютную выручку – редкие духи во Франции обходились без крымской розы и лаванды. Теперь натуральное стало синонимом дорогого, и вместо крымской лаванды используют синтетический экстракт, который и дешевле, и производится в нужных объемах, не ожидая милости от природы.

«В Крыму не так много предприятий, которые работают с натуральными эфирными маслами. Больше имитируют работу. Это продукция либо уйдёт на материковые предприятия, либо уже на экспорт. Покупают те, кто выпускают биологически активные добавки, косметику. Надеемся, фармацевты тоже начнут использовать, как в советские времена, крымские эфирные масла», – говорит руководитель агрофирмы по выращиванию эфиромасличных культур Алексей Мишин.

Его лавандовое поле в селе Тургеневка является самым большим в России – 290 га. Фото на фоне цветущих плантаций стало обязательным атрибутом проведенного в Крыму отпуска, а с недавних пор к фотосессиям добавились концерты под открытым небом. Прошедшее выступление группы «ДиДюЛя» обернулось масштабным скандалом: чтобы дойти до «зрительного зала», посетителям пришлось идти 2,5 км в горку по расквашенной после дождя глине – машины подвоза по такой грязи подняться не смогли. Но устроители отменять концерт не стали, просто убрали все негативные отзывы с видео перепачканных грязью зрителей.

«Нет претензий к организаторам. Люди, которые едут на поле, когда в Крыму сутки идёт дождь, о чём они думают? Никто не стеснялся, никто не говорил о том, что в поле будет построен концертный зал «Октябрьский» или Дома союзов – это поле. Были претензии к людям, которые с поля тащили лаванду мешками! Мы накрыли стулья на время дождя пакетами, так эти пакеты снимали, и забивали лавандой с корнями. Тонну в общей сложности, мы тут на выходе эти мешки принимали. И эти люди будут говорить, что они недовольны? Концерт был без дождя, ни капельки не упало, а когда он закончился, ровно над сценой было солнце. Сама практика показала, что это надо делать, это востребовано. И даже в тот момент, когда в Крыму нет туристов, о них только говорят, где-то на поле в никому неизвестное село приехало столько людей. Это, наверное, показатель того, что это нужно продолжать», – считает Мишин.

Но все концертные планы уже на следующий год. В этом уже через неделю поля срежут и повезут на переработку в цех – с 1 га посадок может получится от 20 до 80 кг лавандового масла. Все зависит от сорта и возраста посадок: лаванда начинает обильно цвести на 4-5 год. Поэтому селекционеры выводят новые сорта, повышая качество продукта и увеличивая урожайность. В прошлом году в Тургеневке посадили новый сорт «Меркурий», выведенный крымскими учеными. Первое цветение показало его эталонные качества, и в скором времени «Меркурий» займет свое место наряду с проверенными сортами еще советской селекции – «Вдала», «Синева», «Степная».

Посадки лаванды ежегодно увеличиваются в среднем на 100 га. Такими темпами вернуть былые площади плантаций удастся через полвека, хоть лаванда и перспективна для крымских неудобий – любит каменистую почву и не нуждается в поливе. Но если на остальные посадки государство выделяет финансовую помощь, то с лавандой вышел казус – ее просто исключили из перечня сельхозкультур, и восстановить не могут уже несколько лет подряд, слишком маленький процент посадок в масштабе всей страны. Поэтому поддержка лавандовых посадок дело республиканской казны, что несколько сдерживает восстановление. Но, в любом случае эфиромасличные доказывают свою перспективность – Китай, Турция и Индия готовы платить валютой за натуральные крымские масла.