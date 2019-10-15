15.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Запад уже приговорил Украину к конфедерации

Запад будет «продавливать» Украину на вступление в конфедеративные отношения с Донбассом.

В противном случае республики либо пойдут по приднестровскому и косовскому сценарию, либо вовсе будут включены в состав России.

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Об этом в эфире телеканала НАШ заявил украинский музыкант и политический комментатор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По сути дела, Европа и Америка сейчас будут продавливать тему Украины как конфедерации.

Можно говорить, что это не так, но фактически это получается такая штука: или они продавят украинские власти на это соглашение, или же Донбасс будет существовать как Приднестровье или как «серая зона», или там будет референдумы проведены в связи с тем, что там раздаются российские паспорта, если они захотят присоединиться к России.

Другого пути нет… Нужно либо принимать условия, которые предлагает мировое сообщество сегодня – это не только условия России, это условия и Франции, и Германии, это условия того же Трампа и они неоднозначно дали понять, что давайте, ребята, будем склоняться к тому, что это будет или косовский вариант, или это будет конфедерация, но вы будете зато иметь все экономические преференции с Донбассом», – заявил Быстряков.

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