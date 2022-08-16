Запад уже приступил к территориальному разделу Украины – глава СВР РФ

16.08.2022  18:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Запад не стремится сохранить киевский режим, а стремится к разделу Украины.

Об этом сегодня на X Московской конференции по международной безопасности заявил генерал-полковник Службы внешней разведки (СВР)Владимир Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не стремится сохранить киевский режим, а стремится к разделу Украины. Об этом сегодня...

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«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются планами по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель», – сказал Матвеев.

Он прогнозирует, что агрессивность Запада будет нарастать.

«По нашим данным в Белом доме все еще всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру. При этом тенденция к становлению многополярности американскими стратегами игнорируется. Такой догматический подход смешон и крайне опасен. В этом кроется главный вызов миру. По мере утраты могущества Запад будет становиться все агрессивнее и безрассуднее. Чтобы выиграть время Вашингтон постарается хаотизировать другие страны, превратить тлеющие конфликты в горячие точки. В зоне повышенного риска вся планета: от Балкан и постсовестского пространства до Южнокитайского моря и Латинской Америки», – сказал Матвеев.

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