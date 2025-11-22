Запад уже списал ВСУ со счетов – Ширяев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные аналитики видят положение дел на Украине и понимают, что ВСУ смогут лишь немного задержать Россию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегия российской армии, если описывать западным термином – это стратегия тысячи порезов, общее ослабление боевого потенциала украинской армии на всех фронтах. А у украинской армии – стратегическая оборона по мере возможности. Но изменения происходят постоянно. Вот, недавно были опубликованы данные о количестве дел, заведенных по дезертирству, за октябрь – 21 тысяча. Это на 2 тысячи больше, чем в предыдущем месяце. То есть, ситуация усугубляется. Еще хуже стало. Это имеет отношение к стратегии напрямую. Потому что, если мы посчитаем количество выбывающих по гибели и ранениям, прибавляем дезертиром, и если их вычесть из того количества, которое в месяц набирают, это 30 тысяч человек, то у нас всё равно получается небольшой минус. То есть, украинская армия сокращается», – сказал Ширяев.