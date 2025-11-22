Запад уже списал ВСУ со счетов – Ширяев

Максим Столяров.  
22.11.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 191
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Западные аналитики видят положение дел на Украине и понимают, что ВСУ смогут лишь немного задержать Россию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегия российской армии, если описывать западным термином – это стратегия тысячи порезов, общее ослабление боевого потенциала украинской армии на всех фронтах. А у украинской армии – стратегическая оборона по мере возможности.

Но изменения происходят постоянно. Вот, недавно были опубликованы данные о количестве дел, заведенных по дезертирству, за октябрь – 21 тысяча. Это на 2 тысячи больше, чем в предыдущем месяце.

То есть, ситуация усугубляется. Еще хуже стало. Это имеет отношение к стратегии напрямую. Потому что, если мы посчитаем количество выбывающих по гибели и ранениям, прибавляем дезертиром, и если их вычесть из того количества, которое в месяц набирают, это 30 тысяч человек, то у нас всё равно получается небольшой минус. То есть, украинская армия сокращается», – сказал Ширяев.

«Интересный вывод можно сделать из анализа западной прессы. Там большое количество обзорных статей, подавляющая часть теперь внимания уделяется нанесению ударов в глубине России, по НПЗ. И про санкции.

Но там с июля месяца почти нет упоминаний ВСУ. Даже если смотреть западный анализ линии фронта, никто не рассматривает ВСУ как инструмент стратегической борьбы. Который изменит положение. Это вспомогательный инструмент для Запада», – добавил он.

