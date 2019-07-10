10.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Запад уже утвердил кандидатуру украинского премьера – Червоненко

«Западные партнеры» Украины постановили создать в следующем парламенте коалицию, в состав которой войдут партии «Слуга народа» и «Голос».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта и бывший депутат Рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Премьер-министром при этом, по информации Червоненко, станет певец и лидер «Голоса» Святослав Вакарчук.

«Наши западные партнеры, мягко сказано, хотят следующую коалицию. Это партия Зеленского и «Голос». А премьером, держитесь за стулья – певец Вакарчук, который ни Тимошенко, ни Муравей не смог ответить ни на один вопрос и дико бесился.

Я уважаю Славу как хорошего певца, как неплохого бизнесмена в шоу-бизнесе. Пардон, но остальных-то посмотрите, сколько в обоих списках грантоедов.

При всем гендерном равенстве я знаю одно: кто платит, тот и заказывает музыку. Это значит, что нам будут говорить: «Нам не нужны заводы, нам нужно сельское хозяйство, нам нужно все время дразнить Россию, уходить от своих денег, своего богатства» и так далее», – сетует Червоненко.

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