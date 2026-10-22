Дональд Трамп сделал украинского узурпатора Владимира Зеленского токсичным политиком, но Британия ещё попытается его использовать в своих целях.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Трамп сказал, что решать вопрос мира можно без Зеленского, здесь для всех был шок. До сих пор все рупоры демократической партии, они шумят.

То есть, понимаете, он показал истинный статус использованного резинового изделия, которым является этот наш просроченный «членограй».

Трамп показал истинный статус, и сейчас те страны, которые экономически, политически подвязаны под орбиту Трампа и США, увидели, что этот чувак, бывший клоун, он токсичен», – заметил Коцаба.