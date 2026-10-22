Запад уже выписал Зеленскому чёрную метку – Коцаба
Дональд Трамп сделал украинского узурпатора Владимира Зеленского токсичным политиком, но Британия ещё попытается его использовать в своих целях.
Об этом на канале «MayiakUA» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда Трамп сказал, что решать вопрос мира можно без Зеленского, здесь для всех был шок. До сих пор все рупоры демократической партии, они шумят.
То есть, понимаете, он показал истинный статус использованного резинового изделия, которым является этот наш просроченный «членограй».
Трамп показал истинный статус, и сейчас те страны, которые экономически, политически подвязаны под орбиту Трампа и США, увидели, что этот чувак, бывший клоун, он токсичен», – заметил Коцаба.
«Это как черная метка. Сейчас каждая фотография рукопожатия с Зеленским для каждого лидера, который решает это сделать – это политическая смерть или, как минимум, политические большие проблемы.
Потому что, даже если Трамп потеряет большинство, все равно у него есть куча времени, пока они примут в январе месяце присягу», – сказал Коцаба.
«Британия не имеет большего врага, чем Трамп. Не Америка, а Трамп. Поэтому они используют резиновое изделие номер два, нашего просроченного зелебобика, даже не как инструмент, а как вонючую какашку, которую они хотят бросить в Трампа, чтобы ему понизить рейтинги», – добавил он.
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