Запад в Белоруссии отточил до совершенства технологию «цветных революций» – Бортник

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

Протесты в Белоруссии показали, что технологии «цветных революции» в этой стране применяются очень гибко и грамотно.

Об этом в эфире телеканала Перший Козацький заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко сохранил контроль над государством, а протестующие получили право протестовать. Все же массовые несанкционированные властью митинги сегодня проходят в Белоруссии, и акции силовиков на них ограничены. Потом кого-то пытаются вылавливать, какие-то отдельных фигуры…

Все что происходит в Белоруссии – несанкционированно. Еще вчера представить, что проходит так массово несанкционированное мероприятие, было сложно. Появилась какая-то такая щель политическая, из которой дует, в которую при определенных условиях могут засунуть ногу, потом колено и дальше. Кризис сохраняется, хотя уже в более тлеющей форме, она уже не горит, но тлеет.

Монолитность белорусских силовых структур управления держится в основном на внешних факторах, на внешней российско-китайской легитимизации, скажем так. Если бы не было этого фактора внешней легитимизации, скорее всего, эта модель управления уже бы упала.

Уровень суверенности Белоруссии будет падать. Общество остается рассерженным, в значительной мере – раскачанным, и очень технологически эффективно управляют этим процессом реальные лидеры оппозиции. Мы видим, как они показывают максимальную гибкость технологии цветных революций, которую они чудесно знают. Сначала была попытка силового захвата власти, в первые дни. Она натолкнулась на эффективное силовое противодействие власти, иногда за гранью, иногда – ниже необходимой грани. Иногда – те картинки, которые мы видим, не позволяют понять весь момент.

После провала силового захвата оппозиция перешла сначала в придворовой протест. Когда на улице протест начал разбиваться, просто физически разбиваться, она призвала выходить во дворы и в жилые районы, и этот протест несколько дней происходил в дворах жилых районов. Во дворах жилых были созданы и фактически боевые ячейки. Люди между собой перезнакомились, были созданы несколько тысяч низовых структур, слабо координированных между собой, но протестных структур. Они превратились в мобильные группы.

Основная масса осталась. Между собой она слабо координируется, ей очень сложно противодействовать, у них нет формальных лидеров. Вся эта масса продолжала быть в районах. Когда это тоже не давало эффекта, это трансформировалось в забастовку. Забастовка не удалась. Когда и этот процесс не удался, они переформатировали в женский протест, когда женский протест начал не срабатывать, они сегодня трансформируются в молодёжный протест.

Все это напоминает пожар в лесу: там потушили – огонь подлез под травой, там вспыхнуло, там потушили – он пролез, он тлеет. Разные социальные группы пытаются постоянно раскачивать. Некоторые группы гуманитарной интеллигенции удалось раскачать, она в массе перешла на сторону противников Лукашенко. Ситуацию с элитами не удалось раскачать, хотя и это тоже качали разными способами.

То есть, очень гибко, очень качественно применяли технологии цветных революций. Это один из наиболее качественных примеров попытки применения технологии цветных революций в мире», – заключил Руслан Бортник.