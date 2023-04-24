Запад в гробу видел Украину и не примет её в ЕС и НАТО – киевский политолог

Даже США, Германия и Франция воспринимают Украину как отдельную от России страну только по мере источаемых геополитических проблем со стороны украинского государства.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью французскому каналу заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран». Что касается Крыма, по словам Лю Шайе, «это зависит от того, как вы воспринимаете проблему». Посол заявил, что полуостров «изначально принадлежал России», а во времена СССР «Хрущёв отдал его Украине».

«То, что высказывает китайский посол, я не удивлюсь, что подобная точка зрения есть у большинства западных политиков, начиная от Байдена и заканчивая тем же Макроном, Шольцем и так далее. То, что они это не говорят вслух, не значит, что они так не думают. Для многих из них, на самом деле, вообще непонятно, что такое Украина, хотя уже 30 лет прошло. Это для них часть некой огромной России, СССР, Российской Империи, это кусок, который, ну понятно, отделились. Но пока вы своим отделением для нас не создавали каких-то проблем, то, в принципе, мы на это как-то закрывали глаза. Когда Путин сказал, ребята, а теперь давайте я от того, что отделилось, а вы мне поможете, я подразумеваю американцев, европейцев, то да это стало определённой проблемой для них, и поэтому мы увидели то, что увидели», – прокомментировал политолог.

«С 2014 года две войны, которые мы переживаем, где откусывают по части территории Украины с согласия европейцев и американцев, потому что их позиция понятно – надо Путину дать, что он хочет, он успокоится, и мы продолжим дружно-мирно жить, потому что, в принципе, нам глубоко наплевать на судьбу Украины, потому что Украина не будет членом НАТО и не будет членом ЕС. И мы должны это понять, к сожалению, вот такие реалии», – заявил Корнейчук.