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Новости Украины

Страны Запада пытаются давить на ООН, заставив организацию нарушать собственный устав.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель РФ Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ряд стран Запада потребовали от Секретариата ООН провести расследование и проверить, поставляет ли Иран свои беспилотники России, которые используются в спецоперации на Украине. На Иран, напомним, наложены санкции ООН, запрещающие ему поставлять продукцию военного назначения.

«Поставки беспилотников Ираном без предварительного разрешения Совета представляют собой нарушение пункта 4 Приложения к резолюции 2231. Напоминаю, резолюция была принята в 15-м году единодушно. Франция требует от Ирана незамедлительно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины, требует прекратить нарушение резолюции 2231», – заявил в частности представитель Франции.

Василий Небензя назвал информацию о том, что Россия использует на Украине иранские БПЛА фейковой и подчеркнул, что Секретариат ООН не имеет мандата на проведение расследований, чего требуют западные страны:

«Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и ФРГ фактически подталкивают Секретариат к двойному нарушению. Во-первых, пункта 1 статьи 100 Устава ООН, согласно которому Секретариат не должен получать инструкции от какого-либо правительства, во-вторых, собственно мандата Секретариата в контексте резолюции Совета безопасности 2231, заставляя его действовать».

Представительница Кении при этом напомнила, что после постановочной попытки обвинить сирийские власти в использовании химического оружия, к ООН имеются большие вопросы:

«Это последствия многолетних сомнений государств в беспристрастности Секретариата и подрыве независимости. Самые могущественные государства, в том числе некоторые члены Совета, сыграли большую роль в этой неблагоприятной тенденции. Яркими примерами являются заявления о скомпрометированной беспристрастности, когда Секретариат совершает о распространении запрещенного оружия в Сирии. Поэтому сложилось вполне оформившееся мнение, что беспристрастность секретариата равносильна нахождению на полпути между сторонами конфликта. Однако, это не то, что Устав подразумевает под беспристрастностью».