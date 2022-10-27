Запад в ООН угрожает Ирану за «Шахиды»

27.10.2022  12:47 (Мск), Нью-Йорк
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Иран, Россия, Украина
Новости Украины

Страны Запада пытаются давить на ООН, заставив организацию нарушать собственный устав.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил представитель РФ Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада пытаются давить на ООН, заставив организацию нарушать собственный устав. Об этом на...

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Так, ряд стран Запада потребовали от Секретариата ООН провести расследование и проверить, поставляет ли Иран свои беспилотники России, которые используются в спецоперации на Украине. На Иран, напомним, наложены санкции ООН, запрещающие ему поставлять продукцию военного назначения.

«Поставки беспилотников Ираном без предварительного разрешения Совета представляют собой нарушение пункта 4 Приложения к резолюции 2231. Напоминаю, резолюция была принята в 15-м году единодушно. Франция требует от Ирана незамедлительно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины, требует прекратить нарушение резолюции 2231», – заявил в частности представитель Франции.

Василий Небензя назвал информацию о том, что Россия использует на Украине иранские БПЛА фейковой и подчеркнул, что Секретариат ООН не имеет мандата на проведение расследований, чего требуют западные страны:

«Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и ФРГ фактически подталкивают Секретариат к двойному нарушению. Во-первых, пункта 1 статьи 100 Устава ООН, согласно которому Секретариат не должен получать инструкции от какого-либо правительства, во-вторых, собственно мандата Секретариата в контексте резолюции Совета безопасности 2231, заставляя его действовать».

Представительница Кении при этом напомнила, что после постановочной попытки обвинить сирийские власти в использовании химического оружия, к ООН имеются большие вопросы:

«Это последствия многолетних сомнений государств в беспристрастности Секретариата и подрыве независимости. Самые могущественные государства, в том числе некоторые члены Совета, сыграли большую роль в этой неблагоприятной тенденции.

Яркими примерами являются заявления о скомпрометированной беспристрастности, когда Секретариат совершает о распространении запрещенного оружия в Сирии.

Поэтому сложилось вполне оформившееся мнение, что беспристрастность секретариата равносильна нахождению на полпути между сторонами конфликта. Однако, это не то, что Устав подразумевает под беспристрастностью».

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