Запад в шоке: несмотря на санкции, российская экономика растёт
Страны западного блока шокированы тем, что, несмотря на постоянно обновляющиеся пакеты жёстких санкций, Россия демонстрирует экономический рост и собирает рекордные урожаи.
Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что Россия выдержала экономический удар – это для Запада шок. Они вообще неправильно оценивают экономику России. Они не понимают, что такое постсоветская экономика. Они оценивают нашу экономику по своим стандартам, и это ничего не значит.
Она попытались её выпилить, а оказалось, что там почти пятьдесят жизненно важных технологических цепочек в мире замкнуты на Россию и без неё не работают. Тут и началась стрельба себе в ноги.
Трезвые люди на Западе видят, что Россия вышла на параметры роста. Это как? Десять пакетов санкций, и Россия выходит на параметры роста?
И единственная страна, которая сейчас реально может накормить голодающие страны, это опять Россия. С нашим рекордным урожаем и возможностью продать до шестидесяти миллионов тонн зерна», – сказал Казаков.
Он подчеркнул, что в этом противостоянии и Запад, и Россия допустили ошибки.
«Это был западный блицкриг против России, и он провалился. Кстати, наш на Украине тоже. Но наш был военный. То есть, мы все совершили ошибки, неправильно оценив противника.
Только Запад Россию глобально неправильно оценил, по всем параметрам. А мы киевский режим в военном плане неправильно оценили. И в итоге пришли, к чему пришли», – подытожил политтехнолог.
Спасибо!
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