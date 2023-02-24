Запад в шоке: несмотря на санкции, российская экономика растёт

Владимир Гладков.  
24.02.2023 17:27
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Страны западного блока шокированы тем, что, несмотря на постоянно обновляющиеся пакеты жёстких санкций, Россия демонстрирует экономический рост и собирает рекордные урожаи.

Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока шокированы тем, что, несмотря на постоянно обновляющиеся пакеты жёстких санкций, Россия...

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«То, что Россия выдержала экономический удар – это для Запада шок. Они вообще неправильно оценивают экономику России. Они не понимают, что такое постсоветская экономика. Они оценивают нашу экономику по своим стандартам, и это ничего не значит.

Она попытались её выпилить, а оказалось, что там почти пятьдесят жизненно важных технологических цепочек в мире замкнуты на Россию и без неё не работают. Тут и началась стрельба себе в ноги.

Трезвые люди на Западе видят, что Россия вышла на параметры роста. Это как? Десять пакетов санкций, и Россия выходит на параметры роста?

И единственная страна, которая сейчас реально может накормить голодающие страны, это опять Россия. С нашим рекордным урожаем и возможностью продать до шестидесяти миллионов тонн зерна», – сказал Казаков.

Он подчеркнул, что в этом противостоянии и Запад, и Россия допустили ошибки.

«Это был западный блицкриг против России, и он провалился. Кстати, наш на Украине тоже. Но наш был военный. То есть, мы все совершили ошибки, неправильно оценив противника.

Только Запад Россию глобально неправильно оценил, по всем параметрам. А мы киевский режим в военном плане неправильно оценили. И в итоге пришли, к чему пришли», – подытожил политтехнолог.

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