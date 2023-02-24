Запад в шоке: несмотря на санкции, российская экономика растёт

Страны западного блока шокированы тем, что, несмотря на постоянно обновляющиеся пакеты жёстких санкций, Россия демонстрирует экономический рост и собирает рекордные урожаи.

Об этом каналу «Перспектива» заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Россия выдержала экономический удар – это для Запада шок. Они вообще неправильно оценивают экономику России. Они не понимают, что такое постсоветская экономика. Они оценивают нашу экономику по своим стандартам, и это ничего не значит.

Она попытались её выпилить, а оказалось, что там почти пятьдесят жизненно важных технологических цепочек в мире замкнуты на Россию и без неё не работают. Тут и началась стрельба себе в ноги.

Трезвые люди на Западе видят, что Россия вышла на параметры роста. Это как? Десять пакетов санкций, и Россия выходит на параметры роста?

И единственная страна, которая сейчас реально может накормить голодающие страны, это опять Россия. С нашим рекордным урожаем и возможностью продать до шестидесяти миллионов тонн зерна», – сказал Казаков.