Запад в складчину насобирал Зеленскому деньги на осенние бои – эксперт

Результаты сегодняшней встречи в формате «Рамштайн», в которой впервые принял участие президент Украины Владимир Зеленский, говорят о том, что Запад пока не собирается отказываться от ее поддержки и готов тратить новые миллионы и миллиарды на подпитку войны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

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«Результаты Рамштайна, как я и говорил, говорят о том, что не имеет смысла пока радоваться, что события в Израиле могут лишить Украину финансирования и военной поддержки. Это и подтверждается. Немцы анонсировали миллиардную помощь, Бельгия заговорила об 1,7 миллиарда евро помощи, правда, туда включили еще и те доходы, которые можно получить с ограбления золотовалютных резервов России. Американцы сказали, что дадут 200 миллионов долларов помощи. Британия сказала про сто миллионов фунтов стерлингов. В общем, так вот, с миру по 100 миллионов насобирается Украине новая доза для поддержания существования режима и способности оказать сопротивление… А то, что Штаты пытаются переложить на Европу основной груз забот по Украине, говорит не эта очередная порция помощи, а статистика за все время, начиная с конца февраля прошлого года. Европа и в относительных, и в абсолютных величинах тянет эту телегу намного более серьезно. США хотели бы полностью все переложить это на шею Евросоюза и его граждан, и это одна из целей того же Трампа», – заключил Дудчак.