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Помощь Запада Украине не привела к желаемому результату, а тем временем Россия построила непреодолимую оборону на отрезке от Запорожья до Донбасса.

Об этом в эфире радио RFI заявил генерал французской армии в отставке Жером Пеллистранди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть много факторов. Во-первых, соотношение сил было недостаточным. Вы знаете, что, когда вы атакуете, вы должны иметь соотношение сил не менее трех к одному. Во-вторых, есть тот факт, что русские тоже научились, они укрепили этот район. Между Запорожьем и Донбассом этот район практически непроходим. Нехватка боеприпасов, а затем тот факт, что у украинцев недостаточно самолетов для защиты своих войск на местах», – сказал генерал.

«Вы также должны быть реалистами: переброска боевых самолетов – это не переброска бронетехники, это намного сложнее. Украинский пилот может летать на нем через несколько недель, но цель состоит в том, чтобы использовать их систему вооружения, а на их обучение уходят месяцы. Так что мы хорошо видим, что находимся в своего рода стратегическом тупике в настоящее время», – заявил Пеллистранди.