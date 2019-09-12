Запад в ужасе: На Балканах усиливается влияние России и Сербии

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Европейский союз увяз в собственных проблемах и не может решить кризис, в котором оказался балканский регион.

Об этом в колонке на «Дойче Веле» пишет эксперт по Боснии и Герцеговине Кристиан Шварц-Шиллинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дискуссия об опасном обмене землей между двумя странами, который имел бы катастрофические последствия для Боснии и Герцеговины и других государств региона, была снята со стола после конференции по Западным Балканам в Берлине в конце апреля. Я уже давно решительно предостерегал против таких новых демаркаций границ по этническому признаку, и я надеюсь, что теперь ясно, что международное сообщество согласно с мирными договорами по этой твердой позиции. США хотят видеть на Балканах не моноэтнические государства, а скорее гражданские общества», – пишет Шварц-Шиллинг.

Он критикует Евросоюз за пассивность на балканском направлении и призывает его поддерживать инициативы США, которые оценивает очень высоко.

«В очередной раз США перехватили инициативу и сделали первый шаг в попытке разбудить ЕС, который в настоящее время увяз в своих собственных проблемах. По сути, именно ЕС должен решать проблемы региона и активно содействовать дальнейшей европейской интеграции стран. Но еще в 1990-е годы, когда Босния и Герцеговина, а затем и Косово были вовлечены в ужасные войны, именно инициативы США вывели дело на правильный путь. Все инициативы ЕС были вялыми и неэффективными; мы можем только быть благодарны за инициативы США, даже если они вызвали недовольство некоторых в Европе», – отмечает эксперт.

Он призывает ЕС вслед за США, назначить специального посланника для оказания помощи в переговорах между Сербией и Косово, «а не просто ждать, пока Белград возглавит этот процесс».

Также Шварц-Шиллинг считает, что нельзя «отдавать Балканский регион под российское влияние, которое уже стало очень сильным».