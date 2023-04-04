Запад в ужасе от теневого российского танкерного флота

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Флот из 350 танкеров, ориентировочная стоимость которого составляет от одного до двух миллиардов долларов, ежедневно экспортирует 4 млн баррелей российской нефти.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Скупили все, и с высокой степенью вероятности можно предполагать, что за этим стояли российские компании. Некоторые компании даже напрямую обвиняли в связях с Совкомфлотом. Судя по всему, не только нефтяные компании, но и он покупал эти суда. Не только среднетоннажные танкеры, но и VLCC – самые огромные танкеры, которые берут на себя 2 млн баррелей. Удивительно, что удалось их купить», – сказал Симонов.

По его словам, танкеры VLCC существенно удешевляют доставку нефти в Индию через Суэцкий канал.

«Такой танкер заходит где-нибудь в Греции на Пелопоннесе и несколько средних танкеров сгружают в него нефть борт в борт. Это дешевле намного. Это, мы видим, работает. Отсюда столько ужаса в западных СМИ. Оказывается «ржавые корыта» могут еще что-то совершить. Конечно, было бы лучше, ели бы это были суда российского производства», – сказал Симонов.