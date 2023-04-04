Запад в ужасе от теневого российского танкерного флота

Елена Острякова .  
04.04.2023 20:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Транспорт


Флот из 350 танкеров, ориентировочная стоимость которого составляет от одного до двух миллиардов долларов, ежедневно экспортирует 4 млн баррелей российской нефти.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Флот из 350 танкеров, ориентировочная стоимость которого составляет от одного до двух миллиардов долларов,...

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«Скупили все, и с высокой степенью вероятности можно предполагать, что за этим стояли российские компании. Некоторые компании даже напрямую обвиняли в связях с Совкомфлотом. Судя по всему, не только нефтяные компании, но и он покупал эти суда. Не только среднетоннажные танкеры, но и VLCC – самые огромные танкеры, которые берут на себя 2 млн баррелей. Удивительно, что удалось их купить», – сказал Симонов.

По его словам, танкеры VLCC существенно удешевляют доставку нефти в Индию через Суэцкий канал.

«Такой танкер заходит где-нибудь в Греции на Пелопоннесе и несколько средних танкеров сгружают в него нефть борт в борт. Это дешевле намного. Это, мы видим, работает. Отсюда столько ужаса в западных СМИ. Оказывается «ржавые корыта» могут еще что-то совершить. Конечно, было бы лучше, ели бы это были суда российского производства», – сказал Симонов.

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