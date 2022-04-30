Запад в ярости от СВО, поскольку считал Украину своей добычей

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Новости Украины

Ведущие западные страны считают спецоперацию России на Украине посягательством на свою собственность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экономист Михаил Хазин.

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«Запад так болезненно воспринял российскую спецоперацию по демилитаризации Украины, и ответил на нее таким всплеском русофобии, поскольку там уже считали украинскую территорию своей добычей, с которой можно делать, что угодно. А Россия этому помешала. С точки зрения Запада, Россия не имела никакого права возмущаться из-за того, что в последние годы творилось на Украине. Они считали, что это их территория, и они могут там делать все, что захотят. Это их земля – они были в этом уверены. То, что произошло 24 февраля, когда Москва по просьбе руководства Луганской и Донецкой народных республик начала на Украине спецоперацию, чтобы защитить жителей Донбасса от геноцида, на Западе восприняли как попытку отнять у них собственность», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Он предполагает, что «новые хозяева», как бывало ранее в истории, считали необходимым очистить эту территорию от «лишних ртов».

«И вдруг неожиданно кто-то начал защищать туземцев. Для Запада является нормальным то, как американцы в свое время отняли у индейцев целый континент. А Россия помешала Западу применить подобный подход к Украине. По убеждению западных политиков, Россия, проводя спецоперацию, не защищает людей, а отбирает у Запада его собственность. И именно поэтому западные политики через СМИ внушают простым американцам и европейцам ненависть к России. В этом нет ничего нового или удивительного. Было бы смешно ждать от них какой-то правды о свободе и демократии», – подчеркнул экономист.

Он также обратил внимание, что даже легализованные в англосакском мире бывшие россияне остаются вторым сортом.

«С этим сейчас сталкиваются граждане РФ, у которых на Западе отобрали собственность, и которые не могут отстоять свои права, так как британские и американские адвокаты отказываются их защищать», – говорит Хазин.