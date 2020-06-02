Запад валит украинскую систему образования для вербовки тупой рабсилы – политолог

02.06.2020, Киев, Игорь Петров

Реформа образования, направленная на «оптимизацию» школьной программы, также входит в список требований МВФ, которые должно выполнить Украинское правительство, и это делается для того, чтобы украинцы не смогли получать качественное образование.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банковский закон и закон о рынке земли – это то, что только на поверхности. Посмотрите, что еще в программе новой МВФ написано, там, например, написано про реформу образования.

Казалось бы, какое отношение имеет реформа образования и оптимизация школьной программы к получению транша МВФ? Как человек, который проработал уже почти 10 лет в сфере высшего образования и науки, я вам скажу какую – у нас планомерно истребляется и уже почти исчезла советская система образования – и школьная, и высшая, у нас существенно деградировала наука за последние годы.

Это все делается для того, чтобы сделать из нас какую-то аграрную неоколонию. Я сейчас не преувеличиваю, это действительно так. То, что сейчас требует МВФ, это еще усугубляет. Акцентируется внимание на деградации нашей системы образования, потому что им не нужны квалифицированные кадры на Западе, а нужна дешевая рабочая сила, послушная биомасса», – считает политолог.