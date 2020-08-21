Запад вчистую переигрывает белорусских и российских чиновников в русском «Телеграме» – эксперт

21.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Майданщикам под руководством западных кураторов практически удалось подтолкнуть белорусскую оппозицию к сценарию цветных революций, в то время как неповоротливые власти попросту сдали медиапространство под натиском принципиально нового подхода ведения информационных войн.

Об этом на пресс-конференции рассказал координатор Агентства социального инжиниринга, бывший координатор Антимайдана в Одессе Антон Давидченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Протест не только набрал обороты, но и превратился в классическую «цветную революцию». Да, она сейчас перешла в стадию затяжную, но, на самом деле, это нормальный формат, который мы наблюдали на Украине, который наблюдали в других странах мира. Но это и революция нового формата, и связано это с тем, что «Телеграм» – это универсальный инструмент. Он оказался намного универсальнее, чем «Твиттер» в арабских революциях.

«Телеграм» концентрирует на себе сразу ряд функциональных механизмов: в первую очередь, он ретранслирует смыслы. Второе – он может направлять толпу в нужное место. Третье – он формирует нарративы, мнения толпы, очень быстро накачивает ее. Четвертое – когда Лукашенко попытался отключить интернет, то они могли использовать специальные технологии, и «Телеграм» продолжал работать.

Работал интернет, передавая информацию от телефона к телефону. Пятое, что самое важное, «Телеграм» является универсальным инструментом, где не нужны политики, функционеры, и он может координировать толпу, фактически, в онлайне. Мы делали аналитику, в частности, по московским протестам, когда «бессрочка» смогла в течение 10 – 15 минут направлять толпу туда, где нет силовиков», – заявил Давидченко.

При этом он отметил, что, несмотря на малое количество избиений протестующих, правоохранительные органы вели себя совершенно неверно и лишь создавали картинку для оппозиции.

«Они должны были встать возле административных зданий, не давать штурмовать их. И если бы даже случился штурм, то они бы даже выиграли, потому что картинка была бы на их стороне. А так получилось, что люди идут по улице и визуально добавили картинку, что они избивают. Плюс мы видели видео, когда на улицах, в парках и домах, на улице избивают людей – этого было достаточно для оппозиции, чтобы обвинить власть в применении сверхжестких мер», – отметил социолог.

«И самое главное, власть допустила ошибку, позволив оппозиции генерировать контент, ведь мы должны понимать, что за эти дни «Neхтa», во-первых, увеличила свой прирост пользователей в 500 раз и у нее выходило новостей, если мы посмотрим их ленту перед этим, почти на 1000% больше, чем обычно.

Они смогли генерировать и влиять на людей, а мы все знаем, что такое манипуляция толпой, знаем, что такое действовать на подсознание, когда человек видит несправедливость, когда избивают, он подсознательно хочет выйти и защитить.

То же самое было в Киеве, ведь не все, кто выходил на майдан, были за него. Они просто вышли против несправедливости. И в этом отношении власть опять повела себя неправильно, крайне непрофессионально, потому что, просто так огульно всех избивать, как мы это видели, – нельзя. Нельзя позволить оппозиции информационно переиграть», – добавил Давидченко.

По его словам, главная ошибка власти, которая и привела к поражению в информационной войне, была допущена сразу в первые дни, когда у Лукашенко считали, что, так как они могут блокировать интернет, все площадки у них под контролем.

«Именно «Телеграм» сыграл основную роль в том, что протест перерос из локального в глобальный, на уровень всей страны. Почему «Телеграм» играет роль? Почему он может и мобилизовать быстро толпу? Почему он и по функциям играет основную роль?

Если мы вспомним 2004 – 2005 годы, «Пятый канал» не мог так оперативно давать информацию. В 2014 году – то же самое, в Украине были стримы. Мы помним, как камеры по всему периметру были установлены вокруг майдана, которые снимали любое действие, но все равно это были чуть другого формата технологии.

Сейчас мы видим, насколько «Телеграм» смог заменить все эти площадки, смог заменить СМИ, телевидение, и генерация контента позволила ему фактически стать основным источником тех событий, которые сейчас видим в Белоруссии», – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что эти каналы создавались не в день «революции», не за месяц и не за три – их вели на протяжении последних пяти лет.

«К сожалению, нашим «Телеграм»- каналам, российским или белорусским, не удалось выстроить конструктивную оппозицию или симметричный ответ. Получилось так, что люди хотели видеть информацию, так у человека мозг устроен, что хочет получать информацию, и если он видит, что по телевидению идет балет, то он будет ее искать. И они ее искали!

Посмотрите на рейтинги «Nexta» – такого роста не было ни на одном «Телеграм»-канале! Никогда за всю историю! И это яркий пример – график, который нам показывает, что до 500 000 (пользователей – ред.) идет, идет и резко возрастает. Власть не ожидала и не моделировала эту ситуацию», – рассказал Давидченко.

«Здесь же площадка честная! Если нам часто жалуются, что «в «Фейсбуке», «Ютубе» нас банят, мы ничего не можем сделать» – пожалуйста, в «Телеграме» никого не банят, в «Телеграме» дают возможность работать. Почему наши специалисты не могут этого делать? И нужно откровенно задавать этот вопрос и чиновникам, и функционерам!» – предложил спикер.