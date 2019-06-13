Запад вербует в России «зелёных» диверсантов для срыва выборов в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге

13.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Запад готовит вмешательство во внутренние дела суверенной России на предстоящих выборах, а также использует любую протестную платформу для раскачки ситуации в направлении деструктивной политической борьбы.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявил зампред Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сенаторском докладе мы говорим и о тех, кто пытается ставить палки в колёса, в том числе прикрываясь демагогией по так называемой зелёной проблематике. Эксперты комиссии свидетельствуют, что «зелёные» протесты в России направлены обычно против создания новых производственных мощностей, а вот старые, экологически более опасные, ими активисты интересуются в меньшей степени. В итоге, по самым скромным подсчётам, такая тактика затормозила в России реализацию проектов, вдумайтесь, на сумму около триллиона рублей.

К слову, из 150 НКО, признанных иностранными агентами, три десятка работают именно под зелёными лозунгами. Кроме того, вполне обоснованные протесты местного населения по вопросам охраны окружающей среды в различных российских регионах систематически канализируются внешними силами в деструктивную политическую плоскость», – рассказал Климов.

Кроме того, сенатор отметил, что ряд положений в ежегодном докладе нацелены на предупреждение попыток вмешательства извне в период предстоящих 8 сентября в единый день голосования выборов.

«Наши западные оппоненты проявляют особенный интерес на избирательные процессы в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. На старте региональных избирательных кампаний мы провели расширенное заседание комиссии. Там, в частности, излагались факты подготовки за рубежом возможных участников отечественного избирательного процесса. Один из подобных фактов был положен в основу фильма-расследования на канале НТВ под названием «Мундепы от Госдепа». Речь шла об обучении на территории Финляндии с помощью запрещенных в России организаций – они у нас официально признаны нежелательными – и финансирования правительством США ряда жителей Санкт-Петербурга, планирующих принять участие в сентябрьских выборах.

Комиссия характеризует эти и иные такого рода виды деятельности как противоправные вмешательства во внутренние дела суверенной России и намерена строго следить за соблюдением российского электорального суверенитета», – добавил Андрей Климов.