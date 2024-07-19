Запад вероломно перенёс сроки поставки F-16 на осень – Романенко

Вадим Москаленко.  
19.07.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока сознательно затягивают поставку на Украину самолётов F-16 и другого современного вооружения.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока сознательно затягивают поставку на Украину самолётов F-16 и другого современного вооружения....

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«Если бы зашли F-16 или те же Gripen, они сейчас нужны как можно быстрее. А сейчас по-любому можно заводить и действовать F-16. Использование такого рода вооружение было бы очень важным.

Но мы видим, что и середина лета уже имеет место, и теперь разговоры об осени. И теперь разговоры о количестве, что не больше шести, всё остальное к концу года, и так далее», – негодовал Романенко.

«Здесь мы должны проводить тяжёлую работу с нашими союзниками, в первую очередь, с американцами. Поскольку мы знаем, каким образом с тем инструментарием, который может быть, лучше противостоять авиационным бомбам.

Для этого нужны тактическое ракетное оружие и самолёты 4+ поколения, и ЗРК среднего и дальнего радиуса действия.

И во всём этом есть преграды. Говорят о мощной помощи, а на самом деле всё замедляется. И россияне всё это используют», – страдал он.

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