Запад вляпался в украинскую ловушку

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

На Украине все очень плохо с любой позитивной повесткой дня – любой проект коррумпируется и саботируется.

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему у нас ходят на выборы голосовать за кого-то, а на Украине всегда против кого-то?», – поинтересовалась ведущая.

«Это проявление украинского политического менталитета. В этом в значительной степени коренятся проблемы, которые имеет Украина как государство, у них очень плохо с позитивной повесткой. Это даже можно объяснить. Любая позитивная повестка – строим мост, аэропорт – предполагает приоритет общественных интересов над частными, плюс совместные усилия, плюс инвестиции – вложение денег ради высшего интереса. Это плохо монтируется с украинским менталитетом, где «моя хата с краю», «мой садочок – мой хуторочок», с другой стороны – абсолютное доминирование личных интересов, которые перекрывают абсолютно всё», –ответила эксперт.

«Провал Запада на Украине, провал всех планов заключается в том, что Запад вляпался в ту же самую ловушку и паутину, что до этого в России. Они ничего не могут делать на Украине просто потому, что любые их проекты коррумпируются и саботируются. Саботируются не по злому умыслу, не потому, что Кремль мешает, а потому, что каждый исполнитель на своём уровне отщипывает в свою пользу, соотносит этот проект лично со своей выгодой и крутит его в какую-то свою сторону. В результате всё распадается и рассыпается.

В этой ситуации единственное, где можно объединиться, это когда кто-то что-то строит, ты этим недоволен и на этой почве можешь объединиться с соседом. Объединиться с соседом, чтобы построить мост, вы не договоритесь, а если кто-то строит что-то, в чём ты видишь личный ущерб, тут с соседом договориться гораздо проще, чтоб свалить третьего. А потом разругаться с соседом», – резюмировала Алкснис.