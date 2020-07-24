Запад вмешался в македонские выборы, но обвинил Россию

24.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе недавней предвыборной кампании в Северной Македонии европейские политики и чиновники напрямую поддержали местных майданщиков в лице победившего Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было сложно не заметить целую череду широко растиражированных в ходе предвыборной кампании в Северной Македонии видеообращений высокопоставленных западных политиков, в том числе глав правительств и министров, которые открыто и настойчиво призывали северомакедонских избирателей голосовать за определенную партию, – заявила спикер российского МИД. – На фоне таких весомых фактов откровенного иностранного вмешательства в дела суверенного государства нечистоплотные и абсолютно безосновательные спекуляции о присутствии некоего «российского следа» в любых выборах по всему миру выглядят совершенно абсурдно.

Налицо циничное применение двойных стандартов: подозрения и упреки в адрес России рутинно обосновываются непрозрачными, мутными рассуждениями в стиле «хайли лайкли», в то время как прямое давление Запада на граждан Северной Македонии подается как нечто законное, вписывающееся в пресловутые «демократические каноны».

По словам Захаровой, на македонском примере можно понять, насколько лицемерно Запад ведет «политику агрессивного давления и обвинения одних во вмешательстве, когда его нет, и выдачи себе «индульгенции» на вмешательство во что угодно, когда речь идет о собственных интересах».

Напомним, что Запад в лице США, Евросоюза, структур Джорджа Сороса с 2015 года открыто поддержал (в том числе и посещением послами и еврочиновниками протестных уличных акций) местный майдан, организованный прозападным Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ) и его лидером Зораном Заевым в альянсе с местными албанскими партиями, и помог в 2017 году свергнуть правящую патриотическую партию ВМРО-ДПМНЕ.

На последних выборах Запад также поддержал СДСМ с небольшим отрывом (в один процент) победивший патриотов под лозунгом «Смогли в НАТО сможем и в ЕС» при низкой явке избирателей (порядка 52%). При этом оппозиция правящему майданному режиму заявила о многочисленных нарушениях и потребовала пересчета голосов.