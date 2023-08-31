Запад вместо свержения Зеленского ужесточит нацистский режим зондеркомандами против гражданских – эксперт

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На Украине в ближайшее время будут создаваться новые военизированные отряды нацистов, но не для применения на фронте, а для внесудебных расправ над недовольными.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, пойдёт дальнейшая фашизация украинской власти – это объективно, потому что на фронтах нет успеха. Следовательно, начинается определенное брожение в армии, в гражданском обществе. И для того, чтобы держать народ в узде, нужны дополнительные силы, различные группировки, которые сейчас формируют и создают. И это, прежде всего, силы, предназначенные для «усмирения народа», – сказал Подлесный.

При этом Зеленский всё равно останется во главе фашистской пирамиды – свержение «упоротыми» радикалами не входит в цель западных кураторов, считает эксперт.

«Будет ли фашистский переворот? Я думаю, что вряд ли. Потому что невозможно перевернуть то, что уже есть, это, во-первых, а во-вторых – фашизм или укронацизм сейчас на Украине уже сформировался полностью, окончательно, и, соответственно, не нуждается в каких-то еще дополнительных пертурбациях», – уверен эксперт.

По его словам, единственной проблемой для укронацистов остаются их хозяева, которые не дают развернуться во всю ширь.

«Потому что есть хозяин, условный Вашингтон или Лондон, который диктует им параметры, что они могут, что они не могут делать. Соответственно, просто совершить очередной переворот, военный переворот, олигархический, как угодно его можно назвать, не входит, судя по всему, в планы Вашингтона и Лондона. Они хотят сохранить определённую видимость той власти, которая сейчас есть на Украине. То есть вроде бы как всенародно избранный президент. Поэтому, несмотря на все попытки Зеленского «отбиться от выборов» очередных на следующий год, они всё равно должны состояться. Потому что такова воля хозяина»,- заключил Подлесный.